Berlanga vence por decisión unánime y termina racha de KOs El invicto peso súper mediano Edgar Berlanga (17-0, 16 KOs) no logró anotar su 17 ° nocaut consecutivo en el primer asalto y de hecho no consiguió un nocaut en absoluto contra Demond Nicholson (23-4-1, 20 KOs) el sábado noche en el Silver Spurs Arena con entradas agotadas en Kissimmee, Florida. Berlanga derribó a Nicholson en las rondas dos, tres, cinco y ocho, pero tuvo que conformarse con una decisión unánime de ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 79-68, 79-69, 79-69. Berlanga dijo: “Me siento increíble. Es un poco jodido, tuve que ir a los jueces con toda la gente aquí. Sé que querían un nocaut en el primer asalto, pero disfruté de la experiencia. “Fue una experiencia increíble para mí. Lo atrapé con un tiro increíble a los 10 segundos del último asalto. ¡Quería sacarlo! Pero no lo hice, pero obtuve la experiencia, especialmente frente a mi gente puertorriqueña. Estuvo bien. “Me doy una ‘C’ esta noche. Quería el nocaut, por supuesto, pero estoy feliz de haber actuado frente a mi pueblo puertorriqueño, que me animó toda la noche ”. “¿Que sigue? Sigue trabajando en el gimnasio, mejorando mi oficio y prepárate para lo que venga después “. Navarrete vence a Díaz y retiene el título Pluma de la OMB Fury-Joshua buscan $ 75 millones en ingresos cada uno

