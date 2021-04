Fury-Joshua buscan $ 75 millones en ingresos cada uno ESPN informa que se ha enviado un memorando de entendimiento de inversionistas saudíes que se comprometen a pagar una tarifa récord de $ 150 millones para organizar la pelea por el título de peso pesado indiscutible entre el campeón del WBC, Tyson Fury y el campeón de la AMB, FIB y OMB, Anthony Joshua. . Fury y Joshua se embolsarán alrededor de $ 75 millones cada uno si el trato se concreta. Se espera que la pelea ocurra en julio o agosto. Kingry se retira de la pelea de Fortuna por titulo WBC

