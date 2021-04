Kingry se retira de la pelea de Fortuna por titulo WBC El campeón interino de peso ligero del WBC, Ryan “Kingry” García (21-0, 18 KOs) y el ex dos veces campeón mundial Javier Fortuna (36-2-1, 25 KOs) se habrían enfrentado en un choque el 9 de julio en DAZN. García anunció hoy a sus 8,6 millones de seguidores que se retira de la pelea. Ryan González: Sé que esta noticia puede ser decepcionante para algunos de mis fanáticos, pero hoy anuncio que me retiro de mi pelea del 9 de julio. En este momento es importante controlar mi salud y bienestar. He decidido tomarme un tiempo libre para concentrarme en convertirme en una versión más fuerte de mí mismo. Espero volver pronto y estoy deseando volver al ring cuando esté más saludable. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, a mis médicos y a quienes me apoyan. Javier Fortuna: “Le deseo a Ryan García una pronta recuperación. Hay cosas más importantes que pelear y espero que se recupere rápidamente. Podemos reprogramar nuestra pelea para un momento en el que pueda enfrentar y vencer a una versión 100% preparada de Ryan García “. Fortuna dice que aún no está seguro de si se enfrentará a un oponente diferente a continuación. Fury-Joshua buscan $ 75 millones en ingresos cada uno Resultados de la cartelera del Navarrete-Díaz

