Resultados de la cartelera del Navarrete-Díaz Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida: El invicto peso welter junior Josue “The Prodigy” Vargas (19-1, 9 KOs) se anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre Willie Shaw (13-2, 9 KOs). La puntuación fue 98-92, 99-91, 99-91. En un choque de pesos ligeros invictos, Joseph “Blessed Hands” Adorno (14-0-2, 12 KOs) y Jamaine Ortiz (14-0-1, 8 KOs) lucharon hasta un empate lleno de acción. Adorno derribó a Ortiz en las rondas dos y siete, pero Ortiz lo superó en su mayoría. Las puntuaciones fueron 76-74 Ortiz y 75-75. El invicto peso pluma Orlando González (17-0, 10 KOs) superó a Juan Antonio López (15-9, 6 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 78-74, 79-73, 79-73. El invicto peso welter de 18 años Xander Zayas (8-0, 6 KOs) anotó un devastador KO en el primer asalto sobre Demarcus Layton (8-2-1, 5 KOs). Zayas arremetió contra Layton y lo echó de allí en: 56. El invicto peso pluma junior Jeremy “Magic Hands” Adorno (5-0, 1 KO) tuvo las manos llenas con Ramiro Martínez (2-1-2, 1 KO). Adorno ganó por decisión mayoritaria en cuatro vueltas 38-38, 39-37, 40-36. El peso ligero junior de 19 años Jaycob Gómez (2-0, 2 KOs) anotó KO en el primer asalto sobre Mobley Villegas (3-2, 2 KOs). Villegas baja dos veces. El tiempo era 2:38. Kingry se retira de la pelea de Fortuna por titulo WBC Teraji derrota a Hisada y retiene titulo minimosca del WBC

