Navarrete: soy el ‘Iron Man’ del Boxeo Mexicano Por cuarta vez en siete meses, el Mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete defenderá su título mundial de peso supergallo de la OMB. El campeón mundial más activo del boxeo hará su cuarta defensa del título del sábado 2019 contra su compatriota Francisco Horta en el Auditorio GNP Seguros en Puebla, México, en ESPN +. “Después de ganar el título, le dije a Zanfer y Top Rank que quería pelear tan a menudo como fuera posible”, dijo Navarrete. “Eso es lo que se supone que deben hacer los campeones mundiales. Mira a los grandes campeones mexicanos que vinieron antes que yo. Julio César Chávez, Oscar De La Hoya y Erik Morales construyeron sus nombres y sus legados siendo activos. Esa es la tradición que estoy siguiendo. Soy el ‘Iron Man’ mexicano del boxeo. “En 2020, me encantaría unificar títulos en 122 libras, y si alguno de los campeones de peso gallo quisiera subir a 122, estoy aquí. Quiero pelear contra los mejores. Esa es la manera mexicana “. Castaño retador obligatorio para Teixeira en las 154lbs de la OMB Lebedev-Mchunu por título plata del WBC el 21 de Diciembre en Rusia Advertisements

