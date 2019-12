Lebedev-Mchunu por título plata del WBC el 21 de Diciembre en Rusia El ex campeón de peso crucero de la AMB, Denis Lebedev (32-2, 23 KOs), quien anunció su retiro en julio pasado, decidió que aún tiene mucho que dar al boxeo, incluso a los cuarenta años. Se está preparando para enfrentar el veterano Sudafricano Thabiso Mchunu (21-5, 13 KO), clasificado # 8 por el WBC, el 21 de diciembre en el Palacio de Deportes Ivan Yarygin en Krasnoyarsk, Rusia. El ganador podría conseguir una oportunidad por el título del WBC en 2020. Navarrete: soy el 'Iron Man' del Boxeo Mexicano Resumen del Día Dos de la Convención de la OMB Advertisements

