Resumen del Día Dos de la Convención de la OMB Informe / Fotos por David Finger El segundo día de la 32ª convención anual de la OMB en Tokio, Japón, comenzó esta mañana (4 de diciembre) en el Hotel Tokyo Dome con una doble partida, ya que jueces y árbitros asistieron a los Seminarios de Oficiales en la planta baja, mientras que el Comité Ejecutivo se reunió el 5 suelo. Para el comité ejecutivo, el primer orden del día fue una discusión continua sobre seguridad en el círculo cuadrado, que incluyó una conversación con el invitado especial Brian Dunn, el Comisionado de Atletismo de Nebraska. El primer vicepresidente de la OMB, John Duggan, habló extensamente sobre sus preocupaciones sobre la importancia de la rehidratación y sus preocupaciones sobre la rehidratación excesiva. “¿Podemos llegar a una regla justa que desaliente eso?”, Preguntó Duggan. “¿Cuál es la mejor y más justa forma de desalentar el bien del deporte (rehidratación excesiva)?” Duggan expresó su preocupación por la práctica, que desafortunadamente es común en el deporte, y pidió a dos de los miembros de la OMB con experiencia adicional sobre el tema que compartan sus experiencias con él: el ex campeón mundial Istvan “Koko” Kovacs y el ex boxeador profesional Edgardo López Sasso Luego, el problema fue si debería haber un segundo día de pesaje, y si un campeón debería ser despojado si no logra hacer el peso para el segundo día de pesaje, algo de lo que Gino Rodríguez no estaba a favor. “Creo que el pesaje del segundo día impide la capacidad de los luchadores para rehidratarse”, agregó Danny Leigh. “Sabemos que la reducción de peso es un problema”, agregó Dunn, discutiendo el papel de su Estado para abordar el problema. “No sabemos cómo solucionarlo … estamos explorando cómo corregirlo”. Cuando Richard De Cuir le preguntó qué debería hacerse con los luchadores que muestran un patrón de rehidratación excesiva, Dunn admitió que la clave era encontrar la cantidad ideal de peso que un luchador pueda cortar de manera segura. En este punto, Duggan, quien encabezó la discusión sobre seguridad, tuvo que partir temprano para ir a Arabia Saudita, donde supervisaría la próxima pelea por el título de peso pesado entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. A partir de ahí, el presidente Valcarcel finalizó su Informe del Presidente, señalando su deseo de ver que la OMB continúe expandiéndose y haciendo torneos en lugares como América Central. Luego, expresó públicamente su deseo de que la OMB regrese a casa para la convención del próximo año: que la OMB regrese a Puerto Rico después de que la isla fue devastada por el huracán María en 2017. “Ahora estamos de vuelta y estamos de vuelta fuertes”, dijo Valcarcel. “Pero necesitamos grandes eventos como este para mostrar que estamos de regreso. Esto es un privilegio y me gustaría que el comité me apoye en esto ”. Valcarcel luego agregó que quería racionalizar los cinturones de la OMB, creando un estilo y logotipo uniformados para cada cinturón regional. A partir de ahí, el miembro de la OMB, José Sánchez, quien ha encabezado los esfuerzos de rediseño, habló extensamente sobre sus ideas sobre la uniformidad. “A Paco se le ocurrió la idea de racionalizar los títulos, y creo que el último diseño que tuvimos fue muy elegante y hermoso”. Sánchez también enfatizó la importancia del logotipo de la OMB y su reconocimiento entre los fanáticos del boxeo. “El globo y el águila son, aparte del color, los más reconocidos en el cinturón de la OMB”. Luego, Pack habló sobre su preocupación por el boxeo femenino ampliando las rondas de dos minutos a tres minutos, algo a lo que se opuso, y también habló apasionadamente de su preocupación por el tema de la desigualdad salarial en el boxeo con respecto a los luchadores masculinos y femeninos. Después de que Valcarcel terminó su presentación, el miembro Gino Rodríguez planteó la cuestión de si la OMB quería involucrarse en Muay Thai, algo en lo que otras organizaciones sancionadoras estaban empezando a involucrarse. “No”, dijo Markus Aslani sobre la idea. “Hacemos una declaración al no seguir a la multitud”. Cuando el presidente Valcarcel agregó que el muay thai era “grande”, Aslani se mantuvo firme en su oposición. “El baloncesto también es grande, pero no tenemos que hacerlo”. Durante la reunión del comité ejecutivo en la mañana, el seminario de jueces tuvo lugar, mientras que los árbitros tuvieron sus seminarios esa tarde. La convención se reunirá mañana a las 8 a.m. Lebedev-Mchunu por título plata del WBC el 21 de Diciembre en Rusia Conferencia de prensa final de Ruiz-Joshua FacebookTwitterReddit Advertisements

