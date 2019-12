Castaño retador obligatorio para Teixeira en las 154lbs de la OMB Por David Finger Para el Brasileño Patrick Teixeira (31-1, 22 KOs) no habrá tiempo para sentarse en sus laureles. Después de ganar el título interino de 154 libras de la OMB el 30 de noviembre, ahora se encuentra con un oponente obligatorio, uno contra el que tendrá que hacer su primera defensa. En una votación unánime, la OMB votó para nombrar al Argentino invicto Brian Carlos Castaño (16-0-1, 12 KOs) como el retador obligatorio y ordenó al campeón Brasileño que iniciara negociaciones con Castaño y su equipo. Castaño, el ex campeón súper welter de la AMB, actualmente ocupa el puesto n. ° 3 en la OMB, pero como los dos mejores peleadores por encima de él lucharon entre sí por el título vacante, había pocas dudas de que subiría al n. ° 1. Pero dado que el Argentino invicto ha sido nombrado retador obligatorio, hay pocas posibilidades de que Teixeira tenga la opción de hacer una defensa voluntaria de su título. Jessie Vargas se traslada a las 154 libras Navarrete: soy el 'Iron Man' del Boxeo Mexicano Advertisements

