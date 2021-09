Navarrete-González 15 de octubre en San Diego El campeón mundial de dos divisiones Emanuel “Vaquero” Navarrete (34-1, 29 KOs) defenderá su título mundial de peso pluma de la OMB contra el retador obligatorio Joet González (24-1, 14 KOs) el viernes 15 de octubre en el Pechanga Arena San Diego. En la co-estelar de 10 asaltos, el peso welter Giovani Santillán (27-0, 15 KOs hace su primera aparición en su ciudad natal en más de siete años contra Ángel “Relampago” Ruiz (17-1, 12 KOs). La cartelera contará con el prospecto de peso mediano Javier “Milwaukee Made” Martínez (4-0, 2 KOs) en una pelea de seis asaltos, invicta en 2016, la olímpica mexicana Lindolfo Delgado (13-0, 12 KOs) en una pelea de ocho asaltos en peso welter junior, y una batalla de ocho asaltos en peso ligero junior entre el prospecto puertorriqueño en ascenso Henry “Moncho” Lebron (13-0, 9 KOs) y el conocido Manuel Rey Rojas (21-5, 6 KOs). Promocionado por Top Rank, los boletos a partir de $ 55 salen a la venta el miércoles. La tarjeta se transmitirá en vivo y exclusivamente por ESPN +. Anuncian ventas de entradas para Lopez-Kambosos el 4 de octubre en NY Boletos para Canelo-Plant disponibles desde el 15 de septiembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.