Boletos para Canelo-Plant disponibles desde el 15 de septiembre La superestrella mexicana y campeón mundial unificado WBC / AMB / WBO de peso súper mediano Canelo Álvarez y el invicto campeón mundial de peso súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant se enfrentaran para coronar a un campeón mundial indiscutible de 168 libras el sábado 6 de noviembre en vivo en PPV. desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Los boletos para el evento en vivo saldrán a la venta mañana, miércoles 15 de septiembre a las 10 am PT, y se pueden comprar en AXS.com. El evento es promovido por Canelo Promotions y TGB Promotions y patrocinado por Hennessy, “Never Stop. Never Settle ”y Value. La preventa es hoy, por lo que si tiene un código, puede obtener mejores asientos. Navarrete-González 15 de octubre en San Diego Crawford-Porter se enfrentarán el 20 de noviembre

