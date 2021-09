Crawford-Porter se enfrentarán el 20 de noviembre El campeón de peso welter de la OMB Terence Crawford (37-0, 28 KOs) defenderá su título contra el retador obligatorio Shawn Porter (31-3-1, 17 KOs) en un enfrentamiento en PPV el 20 de noviembre en Mandalay Bay en Las Vegas. Top Rank y PBC llegaron a un acuerdo poco antes de una subasta programada de la OMB. Según la OMB…

“La subasta para la pelea entre el Campeón Welter Terence Crawford y el retador Shawn Porter programada para hoy ha sido cancelada luego de un acuerdo entre las partes. Tom Brown, en representación de Porter, y Top Rank, el promotor de Crawford, informaron a la OMB del acuerdo “. Boletos para Canelo-Plant disponibles desde el 15 de septiembre Round 12 con Mauricio Sulaimán : no se debe poner en riesgo la integridad de leyendas del boxeo

Top Boxing News

