Navarrete-Elorde make weight Photos: Mikey Williams & Hector De La Cruz/Top Rank Tyson Fury 254.4 vs. Otto Wallin 236

*Fury weighed in, then faced off with Wallin wearing a lucha libre mask



Emanuel Navarrete 121.8 vs. Juan Miguel Elorde 121.2

(WBO super bantamweight title)



Jose Pedraza 139.5 vs. Jose Zepeda 139.4

Carlos Cuadras 115.6 vs. Jose Maria Cardenas 115.2

Gabriel Flores, Jr. 132.6 vs. Miguel Angel Aispuro 132.6

Isaac Lowe 127.4 vs. Ruben Garcia Hernandez 127.2

Iskander Kharsan 122.4 vs. Isidro Ochoa 122

Felix Valera 176 vs. Vyacheslav Shabranskyy 175.4

Guido Vianello 240 vs. Cassius Anderson 244.2

Abram Martinez 142 vs. Kevin Johnson 142.2 Venue: T-Mobile Arena, Las Vegas

Promoter: Top Rank

TV: ESPN+

