Nakatani se enfrentará a González en la cartelera del Murata-GGG El invicto campeón japonés de peso mosca de la OMB Junto Nakatani (22-0, 17 KOs) pondrá su cinturón en la línea contra el # 9 Cristian González (14-1, 4 KOs)de México, en la cartelera del sensacional enfrentamiento de peso mediano entre el súper campeón de la AMB, Ryota Murata y el gobernante de la FIB Gennady Golovkin en Saitama, Japón, el 29 de diciembre. El evento Fue anunciado por Teiken Promotions el viernes. Además, el prospecto invicto de peso ligero, OPBF y campeón de la OMB AP Shuichiro Yoshino (14-0, 11 KOs) arriesgará sus cinturones regionales contra el ex campeón de las 130 libras de la OMB Masayuki Ito (27-3-1, 15 KOs) en doce frames. Será un encuentro muy esperado por los aficionados japoneses. Este programa, dentro del territorio de Japón, será transmitido en vivo exclusivamente por Amazon Prime Video. Dalakian vence a Concepción y retiene el título de mosca de la AMB Andrade derriba a Quigley en dos y retiene su titulo WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.