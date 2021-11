Dalakian vence a Concepción y retiene el título de mosca de la AMB El invicto campeón de peso mosca de la AMB Artem Dalakian (21-0, 15 KOs) retuvo su título por nocaut técnico en el noveno asalto sobre el ex campeón mundial Luis “El Nica” Concepción (39-9, 28 KOs) el sábado por la noche en el AKKO International en Kiev, Ucrania. Dalakian estuvo al mando todo el tiempo. Derribó a Concepción dos veces en el quinto round y obtuvo una detención del árbitro poco después de derribar a Concepción nuevamente en la novena ronda. Fue la quinta defensa exitosa de Dalakian. Riakporhe vence a Duradola en Londres Nakatani se enfrentará a González en la cartelera del Murata-GGG

