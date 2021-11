Andrade derriba a Quigley en dos y retiene su titulo WBC Por Scott Ploof en el ringside El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius “BooBoo” Andrade (31-0, 19 KOs) cumplió su promesa de destruir a Jason “El Animal” Quigley (19-2, 14 KOs) el viernes por la noche en el SNHU Arena en Manchester, New Hampshire. Desde el principio, quedó claro que Andrade tenía mucho más poder que Quigley. Andrade derribó a Quigley en la primera ronda, sin embargo, Quigley pudo sobrevivir. Andrade derribó a Quigley dos veces más en la segunda ronda con un aluvión de golpes que pusieron mal a Quigley a las 2:24. Martínez-Arroyo termina en no contest por titulo WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.