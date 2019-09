Munguia impresiona en sus entrenamientos El miembro del Salón de la Fama Erik Morales, el nuevo entrenador del campeón de peso mediano junior de la OMB Jaime Munguia, dice que verá una diferencia cuando Munguia (33-0, 26 KOs) defienda contra Patrick Allotey (40-3, 30 KOs) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. DAZN transmitirá en vivo. Morales reemplazó a Robert Alcazar en el rincón de Munguia después de la última pelea de Jaime contra Dennis Hogan, que no se consideró una actuación estelar. “En la última pelea de Jaime Munguia, fue muy criticado”, dijo Morales. “Mostró vulnerabilidades en su defensa. Sin embargo, tiene mucho potencial. Es joven, fuerte y puede golpear muy fuerte. No hemos cambiado mucho. Más bien, hemos fortalecido sus combinaciones y nos hemos centrado en su ofensiva. Hicimos algunos cambios menores en su defensa, pero sin embargo marcará la diferencia ”. Munguia es el primer protegido de alto perfil de Morales. “No éramos amigos antes de trabajar juntos, pero nos pensábamos bien el uno al otro”, dice Erik. “Cuando nos veíamos, nos saludamos felices. Ahora que estamos juntos, tenemos una relación muy cordial. “Cuando traes una nueva voz a una esquina, puede ser difícil al principio. Pero cuando encuentras una manera de escuchar y ves que las cosas van a tu manera, puede ser una experiencia relajante. Si hay algún consejo que le daría a Jaime, es escuchar su esquina, prestar atención y dejar que lo ayudemos ”. ¿Qué cambios verás en Munguia? Jaime dice que ha estado trabajando para mantener sus manos en alto, moviendo su cintura y usando movimientos laterales. El miembro del Salón de la Fama del boxeo Oscar de la Hoya también compartió sus observaciones. “Me gusta lo que veo en Jaime Munguia ahora que tiene al legendario Erik Morales en su esquina”, dijo el Golden Boy. “Lo está haciendo sentarse más en sus golpes. Antes, estaba demasiado alerta. Ahora lo tiene sentado sobre sus golpes y combinaciones de lanzamiento. Al mismo tiempo, mueve la cabeza y es inteligente, así que me gusta lo que veo. “Espero que Jaime pelee un poco, pero también espero que sea más agresivo y que haga combinaciones. Los luchadores de hoy no lanzan tantas combinaciones. Quieren noquear a la gente con un solo golpe. Pero no es el primer golpe lo que te deja inconsciente, es el tercer o cuarto golpe. Me gusta que Jaime sea más agresivo y arroje más combinaciones “. El promotor Fernando Beltrán declaró: “Veo que Jaime Munguia está mejorando su defensa y no está lanzando golpes por el simple hecho de lanzarlos. Él está pensando más allí. Está mejorando mucho. “Erik Morales tiene mucho que demostrar como entrenador. Como ex luchador, tiene muchos conocimientos, que ahora puede transmitir a otros luchadores que están por venir. Ellos se llevan muy bien. Estamos muy contentos de haberlos reunido y de que se estén llevando tan bien. También estamos contentos con la mejora de Jaime. Acabamos de verlo moviendo la cabeza entrenando y lanzando muchos golpes. Él no está saltando tanto. Me gusta mucho.” JoJo Diaz regresa el 21 de septiembre en Mexicali Star Boxing anuncia sus peleas del 20 de septiembre en Nueva York

