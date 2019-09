JoJo Diaz regresa el 21 de septiembre en Mexicali El ex retador del título mundial Joseph ‘JoJo’ Díaz Jr. (29-1, 15 KOs) regresará al ring contra Jesús Cuadro (18-5, 14 KOs) en el evento principal de la edición del 21 de septiembre de Golden Boy Fight Night en Facebook Live en el Auditorio del Estado en Mexicali, México. Las peleas se transmitirán en Facebook Watch. “Estoy listo para defender mi título de oro de la AMB en Mexicali”, dijo Díaz. “Quiero mostrarles a todos que estoy orgulloso de ser MexicoAmericano. Estoy listo para hacer una presentación entretenida para mi raza. Voy a poner todo en juego para aquellos que han estado conmigo desde el principio. Todo listo en Las Vegas para este 14 de septiembre Munguia impresiona en sus entrenamientos

