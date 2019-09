Todo listo en Las Vegas para este 14 de septiembre El peso pesado Tyson Fury tiene la mejor facturación, pero hay muchas estrellas que representan a México en el gran espectáculo del fin de semana de la Independencia de México en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Photos: Hector de la Cruz/Top Rank El campeón mundial de peso pluma junior de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (28-1, 24 KOs) defenderá su título contra Juan Miguel Elorde (28-1, 15 KOs). Además el contendiente súper ligero José “Chon” Zepeda (30-2, 25 KOs) se enfrentara al ex campeón mundial de dos divisiones José “Sniper” Pedraza (26-2, 13 KOs) y el ex campeón mundial súper mosca Carlos Cuadras (38-3-18, 27 KOs) se enfrentará a José María Cárdenas (17-4, 14 KOs). Emanuel Navarrete: “Estoy realmente emocionado de lograr otro sueño mío de pelear como campeón mundial en Las Vegas y en una fecha tan importante para mi país, México. Estamos celebrando la independencia de nuestra nación y el 14 de septiembre iré al ring para organizar un gran espectáculo para mi país. Los haré sentir orgullosos y levantaré nuestra bandera en alto ”. Juan Miguel Elorde: “Acepté este desafío sin dudarlo. Es mi sueño convertirme en campeón mundial, y cuando recibí la oferta, fue un gran día. Pero ahora, es hora de que tenga una gran pelea y traiga el título de la OMB a Filipinas “. José Zepeda: “Estoy muy agradecido con Zanfer y Top Rank por la oportunidad de mostrar mi sangre de guerrero mexicano en una fecha tan importante para mi país. Mostraremos el estilo mexicano y les daremos a los fanáticos otra pelea entre México y Puerto Rico … contra Pedraza, demostraré que merezco otra oportunidad por el título mundial “. José Pedraza: “Este será mi debut con 140 libras, y no quería una pelea fácil. Sé que le dio a José Ramírez una gran pelea, y quiero demostrar que también puedo optar por el título mundial en las 140 libras ”. Conferencia de Prensa de Munguia-Allotey JoJo Diaz regresa el 21 de septiembre en Mexicali

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.