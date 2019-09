Conferencia de Prensa de Munguia-Allotey Por Miguel Maravilla El campeón mundial de peso mediano junior de la OMB, Jaime Munguia (33-0, 26 KOs) de Tijuana, México y su oponente Patrick Allotey (40-3, 30 KOs) de Ghana realizaron un entrenamiento mediático el miércoles por la tarde en el Azteca Boxing Gym en Bell, California. Munguia y Allotey se enfrentarán este sábado 14 de septiembre en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, en vivo en DAZN. Esto es lo que dijeron los boxeadores antes de su entrenamiento.



Jaime Munguía: “Me siento bien y estoy listo. Estoy feliz de encabezar este gran evento el fin de semana del Día de la Independencia de México. Estoy muy emocionado. Mi peso esta bien. Trabajando con Erik en este campamento, sacó lo mejor de mí. Espero poder mostrar lo que aprendí. Allotey es un luchador fuerte. Planeo dar una buena pelea. Patrick Allotey: “Me siento genial. Esto es lo último, obtener una oportunidad por el título mundial. Les mostraré a todos de qué se tratan los boxeadores de Ghana. Es un gran boxeador con poder. Hizo un buen trabajo en su última pelea y no creo que haya perdido. Esta será una gran pelea. Estoy listo para ser un campeón mundial “. También en el entrenamiento del día de los medios el miércoles fue invicto el peso ligero Ryan García (18-0, 15 KOs) de Victorville, California, quien se enfrentará al Avery Sparrow de Filadelfia (10-1, 3 KOs). Ryan García: “Estoy feliz de pelear en una gran cita. Estoy emocionado de que esta sea una pelea difícil. Chepo y Eddie (Reynoso) tienen toda mi confianza y ganas de aprender. Ellos ven mi potencial. Solo soy un estudiante. Les mostraré a todos que soy un gran luchador. Siento que Sparrow va a ser llamativo, tratando de apartarse de los golpes. Es un desafío difícil. Él tiene valor y corazón. Este chico se mueve y es rápido. Esta es una prueba real. Después de esta pelea. Quiero a ese tipo de allí “(señalando al peso ligero filipino Romero Duno)” ¡Lo quiero a continuación! “ Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Todo listo en Las Vegas para este 14 de septiembre

