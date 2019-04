Photos: Jorge López Zanfer7/ Imago 7

Jaime Munguia 154 vs. Dennis Hogan 154 lbs

(WBO super welterweight title)



Diego de la Hoya 126 vs. Enrique Bernache 126

Patrick Teixeira 154 vs. Mario Alberto Lozano 154

Arely Muciño 112 vs. Yarineth Altuve 112

(WBO world flyweight title)

Daniel Valladares 109 vs. Merlito Sabillo 108

Irving Turrubiates 127 vs. Jason Canoy 126.5 Javier González 136.6 vs. Saul Gonzalez 133.3

Venue: Arena Monterrey, Monterrey, NL, Mx

Promoter: Zanfer, Golden Boy

TV: TV Azteca, DAZN



