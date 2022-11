Mungia es el centro de atención de la semana La gran pelea de esta semana presenta al peso mediano WBO #1, WBC #2, WBA #3, IBF #3 Jaime Munguia (40-0, 32 KOs) contra Gonzalo “El Mago” Coria (21-5, 8 KOs) en un 10- rounder en la Arena Astros en la histórica Guadalajara, Jalisco, México el 19 de noviembre y se transmitirá a nivel mundial por DAZN y TV Azteca en México. “Todos han estado esperando ansiosamente el regreso de Jaime Munguía al ring”, dijo el presidente y director ejecutivo de Golden Boy, Oscar De La Hoya. “Estamos emocionados de que presente un espectáculo para todos sus fanáticos en vivo en México y en todo el mundo en DAZN para que pueda terminar el año con una explosión y comenzar 2023 con más hambre que nunca”. Belfort fuera y entra Greg Hardy vs Hasim Rahman Jr Allan Green vs Rozicki el 2 de diciembre Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.