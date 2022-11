Belfort fuera y entra Greg Hardy vs Hasim Rahman Jr Debido a dar positivo en la prueba de COVID, Vitor Belfort tuvo que retirarse del combate de boxeo del sábado contra Hasim Rahman Jr. en el Moody Center en Austin, Texas. Rahman ahora se enfrentará al ex peso pesado de UFC Greg Hardy. Hardy declaró: “Estoy emocionado, esta es mi oportunidad de demostrar que pertenezco al mundo del boxeo. Sé mucho sobre el nombre de Rahman como boxeadores, y sé que se estaba preparando para Vitor, pero definitivamente tengo confianza y estoy preparado para mostrarle a la gente que puedo boxear”. En la esquina de Hardy estará la ex campeona de peso pesado Shannon Briggs. Rahman-Hardy se transmitirá en DAZN casi al mismo tiempo que DAZN transmite un evento de boxeo desde Guadalajara, México, que presenta un choque entre el peso mediano número 1 de la OMB, Jaime Munguia (40-0, 32 KOs) y Gonzalo “El Mago” Coria (21- 5, 8 KOs). * * * Parece que ESPN+ retomará la transmisión de BT Sport de la pelea por el título supergallo de la Eurocopa entre Liam Davies (12-0, 5 KO) e Ionut Baluta (15-3, 3 KO) de Telford, Inglaterra. El peso semipesado #1 de la OMB, Anthony Yarde (22-2, 21 KOs) también verá acción en esa cartelera contra Stefani Koykov (14-1, 12 KOs). * * * Con suerte, algún medio de EE. UU. Retomará el tan esperado choque del sábado entre el campeón de peso crucero de la AMB, Arsen Goulamirian (26-0, 18 KOs) contra el retador obligatorio Aleksei Egorov (11-0, 7 KOs) en La Paletre en Le Cannet, Francia. Si no, Canal+ emitirá la pelea. Goulamirian ha estado fuera durante casi tres años debido a varios problemas, incluida la pausa pandémica y una infección posterior de Covid-19 una semana antes de subir al ring el año pasado. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una gran convención en Acapulco Mungia es el centro de atención de la semana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.