Round 12 con Mauricio Sulaimán: Una gran convención en Acapulco Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán & Presidente del WBC Nuestra 60 Convención ha concluido y Acapulco logró el ansiado objetivo de brindarse como la sede inmejorable de nuestro encuentro anual. Un total de 1.683 asistentes registrados, más un número significativo de otros que estuvieron presentes en algunos de los eventos y los tradicionales que no se registraron. Además, 112 países representaron a las 170 filiales, así como 143 medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, y 84 campeones se dieron cita en lo que resultó ser un encuentro altamente productivo en términos de trabajo y más que emotivo con momentos inolvidables, en el hermoso puerto del estado de Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado estuvo presente durante todo el acto inaugural que duró poco más de tres horas, en el que fue testigo de la grandeza de lo que es nuestro deporte. El maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, firmó un convenio histórico para el deporte de los puños, un programa creado con mi amigo Héctor García que brindará seguridad social a la comunidad boxística, así como la creación de gimnasios dentro de las múltiples instalaciones de el instituto a nivel nacional; el primero será en Guerrero y llevará el nombre de Eddy Reynoso. El nombramiento del hombre más valiente del mundo fue muy emotivo cuando Bridger Walker, ese niño que salvó a su hermanita del ataque de un perro, fue premiado el año pasado. Ahora le pasó el relevo a Dunia, un joven del Congo que fue atacado por un chimpancé y ahora es campeón juvenil de lucha libre. A partir de ese momento, ambos disfrutaron de una semana de hermandad. Estuvieron jugando en los pasillos, nadando juntos y se lo pasaron en grande disfrutando de cada momento. El poder de la mujer se destacó de una manera muy especial. Se discutieron reglas y se ratificó el compromiso de luchar para proteger su integridad física por encima de las exigencias de buscar aumentar el riesgo de los luchadores. Por lo tanto, no se aumentarán los rounds a tres minutos, ni se incrementarán las peleas por el título a 12 rounds; permanecen en 10 asaltos, de dos minutos de duración. La cuarta convención de boxeo femenil fue anunciada para 2023. Será en Acapulco. Otro acuerdo fue trabajar para establecer una gran función de boxeo en el GNP Arena, en diciembre de 2023, esperando que esto se establezca como una tradición anual en ese recinto. Mi querido amigo, José Cantoral, cantó el himno nacional de México, y como sorpresa especial, fue él quien cerró la ceremonia de apertura, interpretando esa magnífica canción que creó, en los momentos más inciertos de la pandemia, lograda con el colaboración de muchos ídolos de nuestro país para cantar: México cuenta conmigo. Se extrañó la presencia de algunas personalidades que no pudieron estar en Acapulco. Saúl Canelo Álvarez se encuentra en plena rehabilitación de su cirugía. Don King sufrió un problema médico y Floyd Mayweather luchó en Dubai, pero la cantidad y calidad de campeones y campeonas fue espectacular. Jeff Fenech, el más grande de la historia de Australia; John H. Stracey, el primer campeón de la Era José Sulaimán, que derrotó al ídolo Nápoles, apenas un día después de la elección de mi padre, en 1975; Jackie Nava fue coronada como La Reina Azteca; Riddick Bowe, quien hace 30 años ganó el campeonato mundial de peso pesado al derrotar a Evander Holyfield; Julio César Chávez encabezó una enorme lista de monarcas mexicanos: Chiquita González, Carlos Zárate, Alfonso Zamora, Lupe Pintor, Cochulito Montiel, Pipino Cuevas, José Luis Castillo, Mariana Juárez y decenas más. Roberto Manos de Piedra Durán, Sebastián Fundora, Nonito Donaire, Alycia Baumgardner, Mia St. John y Marlen Esparza… El hotel anfitrión no podría haber sido mejor. Palacio Mundo Imperial fue el lugar perfecto para lograr nuestros objetivos. El Centro de Convenciones es majestuoso, magníficamente equipado y con todos los salones necesarios para las distintas reuniones. Las cenas y cócteles fueron espectaculares, uno en el club de playa y otro en los pasillos del majestuoso edificio. Además, el servicio fue impecable, la atención inmediata y la tradicional hospitalidad mexicana que conquista el corazón de quienes nos visitan. Las presentaciones de los puntos del orden del día, las reuniones de los distintos comités y federaciones, las sesiones de formación de jueces y árbitros y las reuniones en el salón principal fueron todo un éxito. El trabajo, en general, creó el plan de acción para 2023. Se ordenaron peleas muy interesantes por las obligaciones de los campeones en el próximo año: Andy Ruiz contra Deontay Wilder para sacar al retador oficial; Caleb Plant vs. David Benavidez, en peso supermediano. Otra pelea muy interesante será la de Isaac Pitbull Cruz contra Shakur Stevenson, pelea que parece emular la histórica Julio César Chávez vs Meldrick Taylor por las características de ambos luchadores. Estuvimos presentes una delegación de Ucrania, que relató días de profundas emociones. Decidimos, directamente, expulsar de la clasificación a todos los boxeadores de Rusia y Bielorrusia, hasta que la vida en Ucrania vuelva a la normalidad. La invasión de ese país ha causado miles de muertes inocentes y ha paralizado por completo a la nación; además, de las grandes consecuencias que está sufriendo el mundo entero en materia de gas, energía y alimentación. Un elemento que causó sensación fue el héroe canino nacional, Athos, un perro que estuvo con nosotros, luego de vencer un feroz y cobarde ataque de los soldados rusos, en un conmovedor y motivador triunfo de supervivencia. A pesar de esa prueba, Athos sigue siendo el personaje más genial, gentil y amigable. Dos maravillosas actuaciones de boxeo se dieron como parte de la convención. Uno que fue el viernes en el festival OlaFest, donde hubo peleas internacionales para deleite de los asistentes a esa fiesta en Acapulco, y el sábado, Box Azteca presentó con Zanfer, la función en el Centro de Convenciones, donde David Picasso dio un gran espectáculo. del boxeo, ratificando su pelea eliminatoria, camino al campeonato mundial supergallo. La exhibición de fotografías y museo WBC, en el Centro Cultural fue algo histórico, ya que contó con piezas de alto valor histórico, shorts, batas, guantes y cinturones de grandes campeones de la historia de México y el mundo. Mi esposa Christiane hizo lo que hacía mi mamá en las Convenciones de nuestro país y preparó un encuentro exclusivo para mujeres, que terminó siendo una gran fiesta para los asistentes, quienes luego se juntaron para acompañarnos, los delantales para la noche de talentos. La fiesta se montó con karaoke, y allí, una vez más, se crearon momentos inolvidables. Llegó el final de la Convención, un emotivo acto de clausura, palabras de despedida y un homenaje póstumo a mi querido papá. Esta vez Mi Camino no era su canción favorita, pero mi hermano Héctor editó un video de fotos de Don José, con Ojalá estuvieras aquí. Bueno, mi papá estuvo todo el tiempo y sigue vivo en la memoria y en el corazón de todos los integrantes del Consejo Mundial de Boxeo. SABÍAS…? Enza Jacoponi, de Italia, es la persona con más años de servicio en el Consejo Mundial de Boxeo. Ella ha estado con el WBC, desde 1964, en representación de la Unión Europea de Boxeo; se unió a nosotros en Acapulco y sigue siendo una de las personas más influyentes en el boxeo. Mauro Betti, también de Italia, tiene el récord de asistencia a la convención, nunca se ha perdido una en 36 años consecutivos. ANÉCDOTA DE HOY Las últimas semanas he contado anécdotas sobre las convenciones del WBC y esta no será la excepción. Vitali Klitschko, quien es el actual gobernador de Kyiv, Ucrania, y fue campeón mundial de peso pesado del CMB, estaba a punto de defender su título en Las Vegas, cuando cuatro días antes, sufrió una desafortunada lesión en la rodilla. El promotor de esa pelea fue a verlo al hospital y le sugirió que subiera al ring con una rodillera, y si no podía, luego tendría una revancha, y así no lo soltaría. su salario de ocho millones de dólares. La televisión le dijo lo mismo… Mi papá lo llamó y ahí fue cuando se enteró de la intensa presión que estaban ejerciendo sobre Vitali… “Mi querido campeón, no puedes subir a pelear lesionado; no puedes vender tu campeonato. Te vamos a apoyar y te daremos la pelea por el título en cuanto te recuperes”, le dijo Don José. Vitali se sintió aliviado al confirmar lo que sentía, renunció temporalmente al título y fue nombrado campeón en receso. Después de casi dos años de recuperación, Vitali viajó a la Convención WBC, en Manila, para informar que estaba recuperado y listo para pelear por el campeonato mundial… Este pedido lo hizo en el Salón de Congresos, subió las escaleras al escenario y al final de su discurso, mi papá le preguntó: “Vitali, ¿estás completamente recuperado y convencido de que podrás pelear?”. Y Vitali afirmó con firmeza: “Sí”. Y saltó del escenario para asombro de todos, se hizo un silencio total y al caer se volteó con una gran sonrisa. “¿Ven ahora? ¡Estoy perfecto con mi rodilla!” Mi papá y todos se reían mucho… Meses después, Klitschko noqueó a Samuel Peter para ganar el campeonato nuevamente. Agradezco sus comentarios en [email protected] Avanesyan promete conquistar a los fanáticos de Crawford Belfort fuera y entra Greg Hardy vs Hasim Rahman Jr Like this: Like Loading...

