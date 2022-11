Allan Green vs Rozicki el 2 de diciembre El peso crucero #13 del CMB y ex retador al título mundial Ryan Rozicki (15-1, 14 KOs) se enfrentaría al invicto Mohammed Bekdash (22-0, 19 KOs) de Alemania el 2 de diciembre en Sydney, Nueva Escocia, Canadá. Sin embargo, debido a complicaciones con la visa, Bekdash será reemplazado por el ex retador al título mundial Allan Green (34-6, 23 KOs) de Tulsa, Oklahoma. Los fanáticos del boxeo reconocerán a Green, quien a menudo ha aparecido en las principales peleas de televisión, incluido el torneo “Super Six”, y una vez obtuvo el reconocimiento de Nocaut del año por su destrucción en una ronda del entonces invicto Jaidon Codrington. Mungia es el centro de atención de la semana Floyd vence a Deji en pelea de exhibición Like this: Like Loading...

