Mundine confiado en vencer a Zerafa el 13 de marzo en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso súper mediano de la AMB Anthony “The Man” Mundine (48-10, 28 KOs) estará en acción contra Michael Zerafa (27-4, 16 KOs) el 13 de marzo en el Bendigo Stadium, Bendigo, Victoria, Australia. “Voy a sorprender al mundo cuando noquee a este gato (Zerafa)”, dijo Mundine, de 45 años, a Mike Colman del Daily Mail. “Todavía tengo lo que se necesita. Cuando peleé con Horn tuve que bajar de 83 kilos (183 libras) a 71 kilos (156 libras) para el pesaje y tenían en el contrato que antes no podía pesar más de 74 kilos (163 libras). la pelea. “Resolvimos el otro día que gané AUD $ 34 millones (USD $ 21 millones) del boxeo e invertí bastante bien. Soy dueño de cinco casas y cuatro pensiones en Sydney que alquilo a inquilinos. No necesito hacer nada por el dinero “. Valdez: Ante Berchelt no va a ser una pelea fácil Anthony Dirrell confiado en vencer a Davis en eliminatoria WBC

