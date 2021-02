Anthony Dirrell confiado en vencer a Davis en eliminatoria WBC El dos veces campeón mundial de peso súper mediano Anthony “The Dog” Dirrell (33-2-1, 24 KOs) se enfrenta a Kyrone “Shut It Down” Davis (15-2, 6 KO) en una pelea eliminatoria por el título mundial de peso súper mediano del WBC que sera la pelea principal por FOX PBC Fight Night en vivo el sábado 27 de febrero desde el Shrine Auditorium y Expo Hall en Los Ángeles. “Me siento genial, el campamento ha sido genial y se siente bien volver al ring con todo lo que ha estado sucediendo en el mundo”, dijo Dirrell. “Kyrone Davis ha peleado con algunos buenos, pero siendo yo, está mordiendo un poco más de lo que mastica. Los fanáticos pueden esperar un nocaut el 27 de febrero. No estoy jugando, voy a hacer una declaración “. El programa también presenta a dos prospectos adolescentes mientras la estrella en ascenso de peso welter de 19 años, Jesús Ramos (14-0, 13 KOs), se enfrenta a Jesús Bojorquez (24-2, 18 KOs) en un co-estelar de 10 asaltos y 18 años. El viejo y emocionante prospecto Vito Mielnicki, Jr. (7-0, 4 KOs) se enfrenta a Noe Lopez (10-3-1, 4 KOs) en un combate de ocho asaltos de peso welter para abrir la transmisión. Mundine confiado en vencer a Zerafa el 13 de marzo en Australia Broner: tengo mucho que dar en el boxeo

