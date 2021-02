Valdez: Ante Berchelt no va a ser una pelea fácil Por Miguel Maravilla El ex campeón mundial Oscar Valdez (28-0-0, 22 KO’s) de Nogales, Sonora, México buscará obtener su segundo título mundial en su segunda categoría de peso mientras se enfrenta al también campeón mexicano de peso superpluma del CMB Miguel “Alacrán” Berchelt ( 38-1-0, 34 KO’s), este sábado en la burbuja del MGM Grand Hotel and Casino en Las Vegas en vivo por ESPN. “He soñado con este momento desde que era un niño. Luchando por el título del WBC. Estoy emocionado por este momento. No puedo esperar para subir al ring. Esta pelea tiene todos los ingredientes para ser la pelea del año ”, dijo Valdez. “Berchelt sacará al mejor luchador que hay en mí. Podemos boxear, podemos pelear, depende de lo que “Alacran” Berchelt traiga a la mesa. Seré el luchador más inteligente. Somos dos mexicanos que estamos dispuestos a ganar y dejarlo todo en el ring ”, agregó Valdez. Al entrar en esta pelea, no solo físicamente sino mentalmente preparado, Valdez ha tenido un campamento sólido en San Diego, California, trabajando con su entrenador, el Entrenador del Año 2019 Eddie Reynoso. Valdez es parte de un grupo de estrellas que incluye a la superestrella mexicana Saúl “Canelo” Álvarez, el peso ligero Ryan García, el ex campeón de peso pesado Andy Ruiz, el campeón de peso mosca Julio César Martínez y el ex campeón Luis Nery. “Vengo bien preparado física y mentalmente. He tenido uno de los mejores campos de entrenamiento de todos los tiempos. No solo porque tenía que entrenar físicamente, sino también mentalmente. Estoy muy bien preparado para esta pelea. Me siento un luchador más completo desde que trabajé con Eddie ”, Oscar Valdez sobre su preparación para esta pelea. “Me preparo para todos los estilos. Para esta pelea, tenemos un plan A y un plan B. Sabemos que Berchelt usa bien su distancia y cajas, pero le gusta pelear. Depende de lo que traiga al ring. Estaré listo para lo que traiga. Practiqué varios estilos durante el campamento ”, agregó Valdez. El verano pasado, Valdez detuvo al ex contendiente al título mundial Jayson Vélez de Puerto Rico en diez asaltos en su última pelea en el Bubble en MGM Grand. El atleta olímpico de 2012 hizo su gran impacto en el deporte yendo invicto en sus primeras 19 peleas y ganó su primer título mundial con un impresionante nocaut sobre Matías Rueda en el verano de 2016. Ahora tendrá la pelea más grande de su carrera cuando se enfrente su compatriota Berchelt. “Siento que he evolucionado como luchador a lo largo de los años”, dijo Valdez. “Me considero un luchador disciplinado. Entonces, soy muy positivo, me visualizo como un ganador, pero sé que Berchelt no va a ser una pelea fácil ”. Berchelt, de Cancún, ganó el título del CMB en enero de 2017 al detener a Francisco Vargas al final de la undécima ronda. Desde entonces, el campeón ha defendido su título cinco veces, incluido un paro de revancha sobre Vargas. Su última defensa del título se produjo en noviembre de 2019 cuando anotó un nocaut en el cuarto asalto sobre Jason Sosa. Berchelt viene de un paro sobre Eleazar Valenzuela en una pelea sin título en la Ciudad de México. “Berchelt es un boxeador muy inteligente y explosivo, pero estamos listos para lo que aporta”, dijo Valdez. “El 20 de febrero, tenemos la obligación de dejarlo todo en el ring y hacer todo lo posible para ganar”. En la que es la pelea más grande del boxeo mexicano, se espera que sea un choque que recuerde a los clásicos mexicanos de Barrera Morales y Vásquez Márquez. Valdez dio su opinión sobre esas peleas y rivalidades ya que estaba encantado de ser mencionado entre esos nombres. “Esas peleas entre Marco Antonio Barrera y Erik Morales me inspiraron de niño, de aficionado. Me emociono cada vez que veo esas peleas. Esas peleas impactaron mi vida. Nos dieron peleas memorables. Sería un honor para mí inspirar a los niños, de la misma manera que esas peleas y luchadores me inspiraron a mí ”, dijo Valdez. “Si intentas forzar una pelea, a veces no sale bien. Es solo la voluntad de ganar. Le daré el 100 por ciento. Cada vez que hago eso, doy una gran pelea. Se trata de no retroceder, sino de mostrar quién es el mejor en el ring. Ese ha sido el caso de Barrera Morales, Vásquez Márquez ”. Con una victoria sobre Berchelt, Valdez se convertirá en un campeón mundial de dos divisiones y espera convertirse en uno de los grandes de México. “Quiero ser considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Es un camino largo, pero una victoria sobre Berchelt me ​​ayudará a llegar allí. Llegar a ser grande como Julio Cesar Chavez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez. Esas son leyendas y este es mi momento de brillar ”, dijo Valdez sobre su voluntad de ser uno de los grandes de México. Espere que Valdez lo deje todo en el ring como siempre es el caso. Después de haber luchado contra la adversidad en numerosas ocasiones, Valdez golpeó la lona en numerosas ocasiones en su carrera, pero ha podido levantarse y salir victorioso. Su emocionante victoria sobre Scott Quigg peleando con la mandíbula rota y ganando una decisión en la tormenta. Valdez se ha convertido en el Arturo Gatti de hoy en día, ya que no decepcionará y lo dejará todo en el ring. “He luchado contra la adversidad. Me levanté de la lona, ​​luché con una costilla rota, una mandíbula rota. He pasado por todo eso ”, afirmó Valdez. “Mi viejo entrenador aficionado, que descanse en paz una vez me dijo. No prometas nada, no prometas un nocaut, pero lo que puedes prometer es tu voluntad de dejarlo todo en el ring y eso es lo que haré cuando pelee con Berchelt “. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla De la Hoya da consejos a los boxeadores de hoy Mundine confiado en vencer a Zerafa el 13 de marzo en Australia

