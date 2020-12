Morrell y Kirkland en combates separados el 26 de diciembre em LA El campeón interino de peso súper mediano de la AMB, David O.Morrell Jr. (3-0, 2 KOs) se enfrentará a Mike Gavronski (26-3-1, 16 KOs) en el evento principal de 12 asaltos en FOX el 26 de diciembre desde Shrine Auditorium y Expo Hall. en el centro de Los Ángeles. La transmisión también contará con el regreso del renombrado artista del nocaut James Kirkland (34-2, 30 KOs) batiendo en duelo al contundente Juan Macías Montiel (21-4-2, 21 KOs) en el evento co-estelar de peso mediano a 10 asaltos . La joven estrella en ascenso Jesús Ramos (13-0, 12 KOs) se enfrenta a Naim Nelson (14-4, 1 KO) en una pelea de 10 asaltos en peso súper liviano que dará inicio a la transmisión. ¿GGG contra Oscar? Canelo vs. Smith ... Gran final de fin de año

