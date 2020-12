Canelo vs. Smith … Gran final de fin de año Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC ¡Es la semana de la lucha! Estamos listos para presenciar a Saul “Canelo” Alvarez de México enfrentándose a Callum Smith de Inglaterra. Está en juego el campeonato vacante de peso súper mediano del WBC, una división que ha demostrado ser de gran actividad e interés en el mundo, una división que ha sido dominada por los luchadores británicos en su historia de existencia desde 1988. Nigel Benn, Richie Woodhall, Glenn Catley, Joe Calzaghe y Carl Froch han reinado en esta categoría. La lucha cerrará un año que ha visto tanta tristeza, dolor, ansiedad e incertidumbre, pero con la gran iluminación inspiradora que este evento logra brindarnos. Una pelea que traerá alegría y liberará muchas emociones reprimidas. Es precisamente lo que todos los fanáticos del boxeo necesitan, más bien, lo que todos necesitamos. Tenemos que reconocer la grandeza de ambos luchadores por ponerse de acuerdo en enfrentarse y así darle al mundo una pelea verdaderamente grandiosa. Álvarez y Smith disputarán el campeonato de peso súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo, además de la AMB y el reconocimiento de la revista The Ring, como los mejores de la división. Callum Smith representa un desafío importante para Canelo, ya que está invicto, posee experiencia y luchará con su peso natural, además de tener una gran ventaja de altura, del orden de 18 centímetros. Callum Smith ganó el torneo World Boxing Super Series en el que ganó el Cinturón de Diamante del CMB junto con el trofeo Muhammad Ali. En este torneo fue dominante y venció al entonces favorito George Groves. Desde ese momento, ha mantenido su mirada en capturar el campeonato del CMB y ha estado esperando pacientemente la oportunidad de hacerlo durante más de dos años. Smith tiene una amplia experiencia. Después de ser campeón internacional del CMB, logró ganar el Campeonato de Plata del CMB y posteriormente conquistó el torneo antes mencionado. Canelo Álvarez es definitivamente el boxeador más importante de la actualidad. Es el líder mundial del boxeo, y está más ansioso que nunca por volver al ring ya que su última pelea fue en noviembre del año pasado, cuando noqueó a Sergey Kovalev. La terrible pandemia paralizó los ambiciosos planes que había trazado. No pudo pelear el 5 de mayo o el 16 de septiembre, que había sido una tradición importante para el boxeo mundial. Canelo es un boxeador que ha pisado el camino del WBC, logrando conquistar los campeonatos que nuestra plataforma brinda para que los boxeadores se preparen para el nivel y la grandeza mundial. Canelo ganó el Campeonato Mundial Juvenil WBC Latino, NABF, WBC y también el Campeonato de Plata de nuestra organización. Fue coronado campeón mundial de peso súper welter en 2011, logró conquistar el campeonato de peso mediano en 2015 al derrotar a Miguel Cotto y reconquistó el campeonato al derrotar a Gennady “GGG” Golovkin en 2018. El CMB se enorgullece de que esta pelea tenga en juego el campeonato de peso súper mediano y, al mismo tiempo, debemos reconocer al turco Avni Yildirim por su cooperación ejemplar al aceptar un acuerdo de paso a un lado para permitir y facilitar que la pelea se desarrolle con la garantía. que el ganador se enfrentará a él en los próximos 90 días. La pelea se llevará a cabo en el Alamodome de San Antonio, donde se espera un aforo de más de 20.000 personas, adhiriéndose al estricto protocolo que actualmente se exige para los eventos con público en el estado de Texas. El ganador se unirá a la guardia de honor de los ilustres campeones de peso súper mediano del WBC, incluidos:

Sugar Ray Leonard – EE. UU.

Nigel Benn – lUK

Markus Beyer – Alemania

Mikkel Kessler – Dinamarca

Joe Calzaghe – lUK

Carl Froch – Reino Unido

Andre Ward – EE. UU.

Badou Jack – EE. UU. -Suecia Sabías que… El Consejo Mundial de Boxeo creó la división de peso súper mediano en 1988 y la primera pelea fue histórica ya que, en esa pelea entre Sugar Ray Leonard y Donny Lalonde, se disputaron los campeonatos mundiales de peso súper mediano y semipesado. La diferencia entre peso mediano (160 libras) y semipesado (175 libras) era demasiada, y es por eso que esta división intermedia fue creada por The WBC, medida que ha demostrado ser fundamental para el desarrollo del boxeo a medida que han surgido grandes campeones. de esta división. Sugar Ray Leonard ganó el título y lo defendió con éxito contra Tommy Hearns y Roberto Duran. La anécdota de hoy… Hace muchos años Rafael “Cobra” Mendoza vino a visitar a mi padre diciendo que tenía el mejor prospecto del boxeo mexicano, un joven pelirrojo, pecoso y tímido llamado Saúl “Canelo” Álvarez. A mi papá le gustó ver a este joven desarrollarse hasta que estuvo listo para el campeonato mundial. Clasificado número 1 por el CMB, Don José acordó sancionar la pelea contra Matthew Hatton por el título mundial súper welter que había dejado vacante Manny Pacquiao. Televisa invitó a mi padre a un programa. Se suponía que iba a ser una entrevista, pero resultó ser un “juicio” donde pusieron a mi padre en el banquillo de los acusados. Ignacio Beristain fue el fiscal, mientras que el jurado estuvo integrado por Juan Manuel Márquez, Ana María Torres y el querido Dr. Alfonso Morales. Oscar de la Hoya fue el impulsor de Canelo, Mientras estábamos en el coche de camino a casa, mi padre estaba furioso. “Hijo mío, me engañaron de la manera más dolorosa. Me pusieron una trampa para intentar demostrar que el chico (Canelo) no se merece la oportunidad, intentaron humillarlo y me usaron de manera vergonzosa. Verás, el tiempo determinará lo que este joven logrará en el boxeo, va a ser campeón y será el mejor del mundo ”. Morrell y Kirkland en combates separados el 26 de diciembre em LA Povetkin recae con Coronavirus y se posterga la revancha con White

