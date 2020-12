Povetkin recae con Coronavirus y se posterga la revancha con White Andrei Ryabinsky, representante del campeón mundial Ruso de peso pesado del WBC, Alexander Povetkin , ha informado que Povetkin no podrá realizar la revancha con el Británico Dillian White el 30 de enero. “Sasha tuvo que ir al hospital nuevamente para ser examinado. Dias tras fue dado de alta y ahora apenas había comenzado a entrenar. Incrementaremos la carga de trabajo por etapas, bajo la supervisión de médicos. Por ahora parece no podrá pelear con White en enero. Debemos enfrentar las consecuencias del virus y no permitiremos poner en riesgo la salud de Povetkin ”, cita Ryabinsky TASS. La revancha estaba prevista para el 21 de noviembre, pero Povetkin enfermó de coronavirus. Shakur Stevenson vence a Clary en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.