Shakur Stevenson vence a Clary en Las Vegas El clasificado mundial WBO # 1, WBC # 2 del peso súper pluma y ex campeón de peso pluma de la OMB Shakur Stevenson (15-0, 8 KOs) superó a Toka Kahn Clary (28-3, 19 KOs) en diez asaltos el sábado por la noche en la burbuja del MGM Grand en Las Vegas. La pelea fue dominada total por Stevenson, quien ganó fácilmente 100-90 en las tarjetas de los tres jueces. “Sabía cómo sobrevivir. Vino allí para sobrevivir, y eso es lo que hizo ”, dijo Stevenson. “Primero quiero el cinturón de la OMB [130 libras]. El ganador de Frampton y Herring tiene que venir a verme. ¡Después de eso, queremos a Berchelt! “ Nakatani KOs Verdejo en Las Vegas

Top Boxing News

