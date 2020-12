Nakatani KOs Verdejo en Las Vegas El peso ligero de la OMB # 14, Masayoshi Nakatani (19-1, 13 KOs) logro un espectacular KO en el noveno asalto sobre el clasificado mundial FIB # 5, OMB # 12 Felix Verdejo (27-2, 17 KOs) el sábado por la noche en la burbuja del MGM Grand en Las Vegas. Verdejo derribó a Nakatani con la mano derecha en las rondas uno y cuatro. Nakatani cambió el ritmo en la séptima ronda lastimando a Verdejo. Nakatani se hizo cargo después de eso, derribando a Verdejo dos veces en el noveno round para terminarlo. El tiempo era 1:45.Fue la primera pelea de Nakatani desde la derrota por decisión unánime ante Teofimo López en julio de 2019. “Peleé contra López y quiero pelear con él nuevamente, y por eso seguí adelante”, dijo Nakatani después. “Quiero ir por el nocaut como lo hice hoy. y ese será mi estilo “. Shakur Stevenson vence a Clary en Las Vegas Colbert TKOs Arboleda y conserva el cinturón de la AMB en Connecticut

