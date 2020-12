Colbert TKOs Arboleda y conserva el cinturón de la AMB en Connecticut El invicto campeón interino superpluma de la AMB Chris “Primetime” Colbert (15-0, 6 KOs) detuvo de manera impresionante a Jaime Arboleda (16-2, 13 KOs) clasificado como No. 4 de la AMB en el undécimo round de un buen combate el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Buena acción bidireccional. Arboleda lanzó más golpes, pero Colbert fue más preciso. A Colbert se le dedujo un punto por un golpe bajo en el octavo round. El noveno round fue cara a cara y Colbert derribó a Arboleda al final del round. Arboleda pareció haber perdido la pelea después de eso. Colbert lo derribó dos veces en la undécima ronda y se detuvo con Arboleda dirigiéndose a la lona nuevamente. El tiempo era 1:37. “Dominé toda la pelea”, dijo Colbert. “Probablemente le di dos rondas, pero fue por elección. Solo quería fortalecer su confianza porque sabía que lo detendría en las rondas posteriores. Vine para mostrarle a la división de 130 libras que puedo golpear. Estoy aquí para quedarme. “Soy más que un boxeador llamativo. Puedo quedarme ahí y golpear. Sé que hubo rondas cerradas en la pelea, pero lo entendí mientras estaba sucediendo. Era parte del plan de juego. Sabía lo que estaba haciendo. Lo estaba desgastando para noquearlo tarde. Hice lo que dije que haría “. En el momento de la detención , los tres jueces anotaron cada ronda de manera idéntica y tenían a Colbert por delante 98-90. Nakatani KOs Verdejo en Las Vegas Continúa la racha de KO1 de Berlanga

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.