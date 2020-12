Continúa la racha de KO1 de Berlanga El invicto artista KO súper mediano Edgar Berlanga (16-0, 16 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre Ulises Sierra (15-2-2, 9 KOs) el sábado por la noche en la burbuja del MGM Grand en Las Vegas. Berlanga derribó a Sierra tres veces antes de que la pelea se detuviera a los 2:40. Sierra, un ex compañero de entrenamientos de Canelo y Andre Ward, nunca había sido noqueado. “{Quiero} mas rounds”, dijo luego Berlanga. “Mientras mejor competencia, mejor oposición peleemos, creo que vamos a tener esos rounds. Terminamos 2020 con una explosión. 2021 es un gran año para nosotros y estoy deseando que llegue ”. Colbert TKOs Arboleda y conserva el cinturón de la AMB en Connecticut Resultados desde Las Vegas

