Resultados desde Las Vegas La saga de 2020 del héroe del peso mediano “Cassius” Clay Collard (9-3-3, 4 KOs) terminó con una derrota por decisión unánime en ocho asaltos ante Quincy “Chico” LaVallais (10-0-1, 5 KOs). En una revancha de su sorteo de junio de 2019, LaVallais conectó derechas rectas durante toda la noche. Las puntuaciones fueron 78-74, 77-75, 77-75. Collard tiene planes de volver a las MMA en 2021. El invicto peso mosca ligero Jesse “Bam” Rodríguez (13-0, 9 KOs) venció con un impresionante KO en el segundo asalto sobre el dos veces retador al título mundial Saul “Baby” Juarez (25-13-2, 13 KOs). Un uppercut de izquierda puso a Juárez abajo para la cuenta. El tiempo eran las 2:05. El dos veces medallista de oro olímpico Robeisy Ramírez (6-1, 4 KOs) venció con una detención del árbitro contra Brandon Valdés (13-2, 7 KOs) en la sexta ronda de una pelea de peso pluma. El tiempo era 2:49. El peso pluma Haven Brady Jr. (2-0, 2 KOs) castigó a Michael Land (1-2, 1 KO) durante dos asaltos antes de que se detuviera la pelea. El peso welter de 17 años Kasir Goldston (2-0, 1 KO) noqueó a Llewelyn McClamy (2-1, 1 KO) en la segunda ronda. Joshua deja KO a Pulev en nueve en Londres

