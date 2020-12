¿GGG contra Oscar? El campeón de peso mediano de la FIB Gennady Golovkin no es conocido por su charla basura, pero después de escuchar sobre la afirmación de la leyenda del ring Oscar de la Hoya de que podía vencer a Golovkin “fácilmente”, GGG respondió. “Ya conoces a Oscar”, dijo Golovkin a la AFP. “Sabes lo sucia que está su boca. Todo lo que involucra a Gennady Golovkin para él es una pesadilla. Él puede decir lo que sea. Pero déjeme decirlo de esta manera: si tuviera la oportunidad de matar legalmente a una persona en el ring, podría aprovecharla “. VIDEO: WBC entrega cinturón a Héroe Especial, Eugen Sadym Morrell y Kirkland en combates separados el 26 de diciembre em LA

