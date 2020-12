VIDEO: WBC entrega cinturón a Héroe Especial, Eugen Sadym Por. Gabriel F. Cordero El WBC ha entregado un cinturón al niño Ruso Eugen Sadym que tiene limitadas posibilidades de su salud pero que no han sido obstáculo con sus sueños de pertenecer al mundo del boxeo. Sadym entrena diariamente y se pone los guantes de boxeo y entrena las técnicas de boxeo . Fue la película“ Schattenboxen ”(película de boxeo Rusa de 2005, título original“ Boj s Tenju ”) la que lo inspiro para entrar en el boxeo. Gano mucha confianza y aprendió a defenderse y defender a las personas más débiles, si es necesario “. Asiste los eventos de boxeo en televisión y visita espectáculos profesionales cercanos a él. Eugen tiene más determinación y ganas de boxear que muchas personas sanas, incluso más que algunos boxeadores. Nunca escuchas de Eugen que está cansado o agotado, siempre trabaja hasta el final de sus posibilidades. El WBC Cares ha estado pendiente de Sadym desde hace muchísimo tiempo. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán y Jill Diamond de WBC Cares han sido pieza fundamental en el apoyo de Sadym. Si desean saber mas de Eugen pueden contactar a sus representantes oficiales: Lilly Schmidt, Slawa Tschibisow, Irene Kostenko.Correo electrónico: [email protected] / Tel.: 040532 777 36, +49 1736379321, 01722492757. ¿GGG contra Oscar?

