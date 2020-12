Beterbiev regresa el 30 de enero La pandemia y una lesión mantuvieron a Artur Beterbiev fuera del ring en 2020, pero el artista del nocaut más devastador del boxeo tiene un lienzo en blanco mientras se prepara para comenzar Top Rank en el calendario del campeonato de ESPN 2021. Beterbiev (15-0, 15 KOs), el campeón mundial unificado de peso semipesado del CMB y la FIB, defenderá sus títulos en ESPN + el 30 de enero contra Adam Deines (19-1-1, 10 KOs) en el VTB Arena en Moscú, Rusia. Beterbiev, dos veces olímpico de la región rusa de Chechenia, nunca ha peleado en su país de origen como profesional. “Estoy emocionado de tener la oportunidad de pelear en mi país de origen, Rusia”, dijo Beterbiev. “Esta pelea contra Adam Deines significa mucho para mí, y puede estar seguro de que me estoy preparando en consecuencia para honrar esta oportunidad”. VIDEO: WBC entrega cinturón a Héroe Especial, Eugen Sadym

