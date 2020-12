Siga la “Maratón Boxística” de la AMB en vivo La Maratón Boxística será el evento de boxeo más importante a realizarse en Latinoamérica en el último mes de 2020. El jueves, el Club Kilymandiaro en Puerto Colombia, Atlántico, Colombia albergará dieciséis combates de box y todo el evento. se transmitirá a través del canal oficial de la organización pionera, la Asociación Mundial de Boxeo. La tarjeta se dividirá en dos grupos y se ofrecerá a quienes deseen conectarse para seguir toda la acción del evento. El primer enlace se utilizará para los combates de la tarde, mientras que los combates de la noche se mostrarán en el segundo enlace. El “Capitán” de peso súper welter Gabriel Maestre encabeza los titulares contra el veterano mexicano Daniel Vega. El programa estará lleno de talento con las actuaciones de Alys Sanchez, José Sanmartín, Yoel Finol, Verónica Zuloaga, Rodrigo Caraballo, entre otros grandes luchadores. La WBA compartirá los enlaces a través de sus redes sociales para que todos puedan disfrutar de las peleas del día. “Capitán” Gabriel Maestre 151,3 vs. Daniel Vega 150,2

José Sanmartín 122,2 vs. Ricardo Roman 122,8

Yoel Finol 118,6 vs. Javier Martinez 118,8

Veronica Zuloaga 119,4 vs. Mirleydis Hoyos 121,7

Alys la “China” Sánchez 128,9 vs. Paquita Cardona 130

Paulina Angel 129,9 contra Rocío Argel 130

Rodrigo Caraballo 133.2 contra Henerto Persico 137.3 La pelea por el campeonato mundial programada para ser la pelea principal no fue aprobada. El campeón de peso mosca ligero de la AMB, Carlos Cañizales, detuvo la báscula en 106.8 libras, dentro del límite de 108 libras, pero su retador Jesús Silvestre perdió el peso por seis libras. Lugar: Club Kilymandiaro, Puerto Colombia

Promotor: Alberto Agámez Producciones

TV: Canal oficial de YouTube de la Asociación Mundial de Boxeo. Beterbiev regresa el 30 de enero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.