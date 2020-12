Fallece Alfonso Morales, La ultima Icónica Voz del Boxeo Mexicano en TV Por. Gabriel F. Cordero La Leyenda del Periodismo deportivo Mexicano, El Doctor Alfonso Morales, falleció este jueves a los 71 años, luego de perder la batalla contra una deficiencia renal que lo acompañaba durante un largo tiempo. Morales fue un grande en el Periodismo Deportivo principalmente en el boxeo y lucha libre profesional. Se graduo médico psiquiatra en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue director de la revsita Box y Lucha LIbre ademas de cronista deportivo en varios periodicos del pais. Fue comentarista y narrador de boxeo y lucha libre profesional desde comienzos de los setentas pero fue en la pelea de Carlos Palomino y Wilfredo Benítez en enero de 1979 en San Juan, Puerto Rico cuando llego al boxeo para quedarse por siempre. Desde 1980 entro a los sábados de Boxeo en Televisa donde se despidió en el 2016 por los quebrantos de salud que le aparecieron. El Doctor Alfonso Morales con el tiempo convirtió en una de las leyendas del deporte en México por sus incomparables formas de comentar las peleas de box y lucha libre y una cantidad de memorables frases. Hasta siempre buen hombre siempre fuiste “¡Enooooooormeeeee!” Siga la “Maratón Boxística” de la AMB en vivo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.