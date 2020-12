VIDEO: Convulsiona Ex campeón WBC Rojas en Dominicana por golpe ilegal Por. Gabriel F. Cordero El Mexicano ex campeón mundial de peso supermosca del CMB, Tomás “Gusano” Rojas (52-19-1, 34 KOs) ganó por descalificación en el décimo asalto contra el local, Ranfis Encarnación (17-2, 12 KOs) en un combate de peso superpluma en el Hotel Catalonia Malecón Center en Santo Domingo. en un evento organizado por Shuan Boxing Promotions -Belgica Peña. En el decimo round, Encarnación golpeó a Rojas con un claro golpe de conejo. Rojas, de 40 años, cayó y no pudo continuar. La actuación del árbitro en el momento de la caída de Rojas a la lona fue deficiente y el ingreso al ring de la asistencia médica no tiene excusa ya que el servicio médico es fundamental para asegurar la vida de los boxeadores y el cuidado que no es el primera vez estas situaciones en República Dominicana en los últimos años. Más por venir Fallece Alfonso Morales, La ultima Icónica Voz del Boxeo Mexicano en TV

