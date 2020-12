Resultados de la cartelera de GGG-Szeremeta en Florida La invicta campeona de peso súper pluma de la AMB Hyun Mi Choi (18-0-1, 4 KOs) extendió su reinado de título de 12 años con una decisión unánime en diez rounds contra Calista Silgado (19-12-3, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 97-93. El clasificado WBA # 7, WBC # 9 peso súper mediano John Ryder (29-5, 16 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez rounds sin incidentes sobre Michael Guy (12-6-1, 5 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 96-94. En un choque entre pesos súper medianos invictos, Carlos Góngora (19-0, 14 KOs) venció con un KO en el duodécimo round sobre el favorito 8: 1 Ali Akhmedov (16-1, 12 KOs) para reclamar el título vacante de IBO. Akhmedov dominó temprano, pero Góngora cambió el rumbo de la pelea y derribó a Akhmedov dos veces en el round final. El tiempo era 1:57. Akhmedov estaba por delante en las tres tarjetas al entrar en el round final. El invicto peso welter Reshat “Albanian Bear” Mati (9-0, 7 KOs) consiguió un paro en el sexto asalto contra Dennis Okoth (4-5-1, 2 KOs). La pelea parecía encaminada a una decisión hasta que Okoth sufrió una lesión en la pierna en la ronda final. El tiempo era 1:18. Díaz-Rakhimov, Teixeira-Castaño, programados para el 13 de febrero VIDEO: Convulsiona Ex campeón WBC Rojas en Dominicana por golpe ilegal

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.