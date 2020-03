Morrell-Allen se enfrentarán por el título interino de la AMB Anteriormente informamos que el peso welter de Minneapolis, Jamal “Shango” James (26-1, 12 KOs) se enfrentará al ex retador del título Thomas Dulorme (25-3-1, 16 KOs) por el título interino de peso welter de la AMB en FOX el 11 de abril en The Armory en Minneapolis, con una segunda pelea por el título mundial por ser nombrada. Esa segunda pelea por el título es la WBA # 3 de 22 años David Morrell Jr. (2-0, 2 KOs) ambiciosamente intensificando su tercera pelea profesional para enfrentar al invicto # 1 clasificado Lennox Allen (22-0-1, 14 KOs) ) en un combate interino por el título de peso súper mediano de la AMB como el evento co-principal. Allen declaró: “Sé que Morrell me ve como un paso en su carrera, pero así es exactamente como lo veo a él también. He trabajado mucho para estar a un paso de la cima y planeo dar ese paso en esta pelea. “Ambos tenemos buenas habilidades técnicas, pero creo que tendré que ser yo quien presione la pelea y se la lleve. Estoy agradecido de tener esta oportunidad de pelear en FOX y después de mi actuación, espero pelear mucho más en este escenario ”. Morrell, quien llegó a los Estados Unidos desde Cuba el año pasado, comentó: “Me siento fuerte en el campo de entrenamiento y no estoy subestimando a Allen en absoluto. Estoy enfocado en estar un paso más cerca de ganar un título mundial para mi familia y fanáticos en Cuba. No puedo esperar para actuar frente a mi nueva familia y amigos en Minnesota y darles un gran espectáculo el 11 de abril “. El súper welter Joey Spencer (10-0, 7 KOs) abrirá la transmisión televisada en una atracción especial contra TBA. Taylor-Serrano el 2 de mayo en Inglaterra por Sky Oficial: Kovalev-Barrera el 25 de abril en California por DAZN

