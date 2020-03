Taylor-Serrano el 2 de mayo en Inglaterra por Sky Las estrellas femeninas Katie Taylor (15-0, 6 KOs) y Amanda Serrano (38-1-1, 28 KOs) chocarán en una súper pelea en el Manchester Arena el 2 de mayo. La indiscutible gobernante liviana femenina Taylor está poniendo sus cinturones en la línea contra la siete veces campeona mundial , Serrano, en vivo en Sky Sports Box Office. En el evento principal, el campeón interino de peso pesado del WBC, Dillian Whyte arriesga su título contra Alexander Povetkin. Linares promete ser campeón nuevamente en 2020 Morrell-Allen se enfrentarán por el título interino de la AMB

