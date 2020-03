Linares promete ser campeón nuevamente en 2020 Después de cuatro años fuera, el campeón mundial de tres divisiones Jorge “El Niño de Oro” Linares regresó a Venezuela para pasar tiempo con su gente y dar una conferencia de prensa. Linares habló sobre su estado actual del boxeo y sobre sus objetivos para este 2020, en el que el objetivo principal es convertirse en campeón mundial en la división de peso ligero para recuperar su estatus de luchador de élite. “Le prometí a Gilberto Jesús Mendoza (Presidente de la AMB) que no importa cómo, este año seré campeón una vez más. No solo para la AMB, sino también para mi país y mi familia ”, declaró en una entrevista que se transmitió a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Boxeo. El luchador de 34 años hizo una retrospectiva de su vida y carrera, entró en detalles sobre cómo obtuvo sus oportunidades y agradeció a Mendoza y a su padre, presidente emérito de la AMB, por guiarlo a través de este largo y complicado camino. a la grandeza También expresó su gratitud por el apoyo que la AMB está brindando al boxeo amateur en todo el mundo y especialmente a Venezuela. “Siempre menciono a Gilberto Jesus Mendoza. Gracias a él y gracias a su padre porque estoy donde estoy. No fue solo mi padre, quien me presentó el boxeo, sino mi familia que me dio la oportunidad de ir a Japón con solo 16 años, mi madre y mis hermanos. Siempre le digo a Gilberto que no sé cuán agradecido estoy con él y su padre por haberme llevado a Japón y ayudarme. Sigo pidiéndole la oportunidad como boxeador y que siga apoyando el boxeo amateur y profesional, lo que siempre nos ha encantado. Lo mejor que puedo hacer como atleta es demostrar que aún hay más de Jorge Linares para el futuro y obtener un nuevo título de la AMB ”. Linares noqueó a Carlos Morales el 14 de febrero en cuatro asaltos en un combate en el que pudimos ver a un Linares más fuerte y explosivo. El venezolano aseguró que todo eso se debió a una serie de elementos que lo rodearon durante la preparación para la pelea que tuvo lugar en Anaheim, California. “Hice algunos ajustes en mi carrera, personalmente, y más importante psicológicamente”, dijo Linares. “Regresé a Japón donde comencé mi carrera, trabajando con mi hermano menor Carlos, que es mi entrenador oficial y el mejor entrenador de Promociones de Teiken. Todo ha funcionado excelente para mí, esa decisión fue tomada después de la derrota contra Cano. Regresé en septiembre frente a un filipino en Tokio, y ahora esa gran actuación que tuve con Carlos Morales en febrero, un luchador que complicó las cosas para Ryan García, y una vez más nos robamos el espectáculo. Eso significa mucho para mí porque ahora me siento preparado para volver a las grandes ligas “. También habló sobre sus planes para el futuro inmediato: “Ahora escucho algunos nombres como Ryan García y Luke Campbell para una segunda pelea. Hay muchos buenos oponentes en la división de 135 libras y es por eso que me sentí motivado para volver a esta categoría de peso. Linares pasará unos días en Venezuela, y se ha reunido con varias autoridades de diferentes organizaciones para hablar sobre el apoyo al boxeo en este país, un objetivo que ha trazado bien para contribuir con los combatientes venezolanos en el boxeo amateur y profesional. Taylor-Serrano el 2 de mayo en Inglaterra por Sky

