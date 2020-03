Oficial: Kovalev-Barrera el 25 de abril en California por DAZN Sergey “Krusher” Kovalev (34-4-1, 29 KOs), el ex campeón de peso semipesado y uno de los pegadores más peligrosos de los últimos años, regresará contra el ex retador del título mundial Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) en una batalla de peso crucero de 12 rounds. El evento contará con pugilistas de cuatro continentes diferentes que luchan por los cinturones de campeonato de las cuatro principales organizaciones sancionadoras. El evento tendrá lugar el sábado 25 de abril en Fantasy Springs Resort Casino y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. “Estoy encantado de anunciar esta noche épica de proporciones internacionales”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y CEO de Golden Boy. “Para este gran evento, tendremos boxeadores de cuatro continentes diferentes luchando por títulos mundiales de los cuatro cuerpos sancionadores. Los fanáticos del boxeo profesional disfrutarán de un banquete de grandes peleas encabezado por Sergey Kovalev contra Sullivan Barrera, junto con los retornos de campeones mundiales como Patrick Teixeira, Rene y Felix Alvarado y Chayaphon Moonsri. No se pierda este festival de campeones mundiales el 25 de abril en Fantasy Springs Resort Casino y viva en DAZN “. Kovalev es un artista novato ruso y tres veces campeón de peso semipesado que capturó su primer título mundial en 2013 cuando detuvo a Nathan Cleverly en Gales. Kovalev luego viajó a Atlantic City para reunirse con el futuro miembro del Salón de la Fama Bernard “The Alien” Hopkins para unificar los títulos de la OMB, la AMB y la FIB con una victoria por decisión unánime en 2014. Como campeón unificado, “Krusher” defendió con éxito sus títulos dos veces contra Jean Pascal y una vez contra Isaac Chilemba. A pesar de los contratiempos contra Andre “SOG” Ward y Eleider Alvarez, el contendiente de 36 años logró vengar una derrota ante Álvarez y logro una victoria por nocaut técnico contra el contendiente invicto Anthony Yarde. Kovalev regresará después de participar en el evento de boxeo más importante de 2019 contra Canelo Alvarez. “Estoy feliz de volver al ring y de regresar a los combates del campeonato mundial”, dijo Sergey Kovalev. “Barrera es un luchador cubano y, aunque nunca me enfrenté a ningún luchador cubano como profesional, en la época de los aficionados siempre eran boxeadores rusos compitiendo con boxeadores cubanos, así que estoy deseando recordar mi boxeo amateur. Estoy muy contento de regresar y de llevar mi boxeo a mis fanáticos el 25 de abril “. Después de una espectacular carrera de aficionado, Barrera desertó de Cuba a los Estados Unidos en 2009 e hizo su debut profesional en Miami, Florida. En solo su octava pelea, capturó dos títulos regionales al derrotar a Frank Paines en 2011, a lo que siguió con victorias contra jugadores como Jeff “Left Hook” Lacy y Karo Murat. Barrera sufrió su primera derrota contra Andre Ward, pero regresó para tomar el récord invicto de Vyacheslav Shabranskyy y anotó una victoria por decisión contra Joe Smith Jr. Las únicas otras pérdidas del contendiente de 38 años han sido contra Dmitry Bivol y Jesse Hart en peleas muy duras, y él busca hacer otra carrera por un título mundial en 2020. “Esta será la pelea más importante de mi carrera porque siempre he querido una pelea con Sergey Kovalev”, dijo Sullivan Barrera. “Sé que tiene que ganar esta pelea para continuar con su carrera, pero el caso es el mismo conmigo. Es muy importante ganar esta pelea, que para mí sería como ser un campeón mundial. Eso es lo que significa para mí finalmente enfrentar a Kovalev. También quiero agradecer a Golden Boy por creer en mí y en mi equipo, y por darnos la oportunidad que siempre hemos querido, que es luchar contra Kovalev “. La directora ejecutiva de Main Events, Kathy Duva, dijo: “Debido a que Sullivan Barrera pasó la mayor parte de su carrera profesional en Main Events, una pelea entre Kovalev y Barrera es algo que naturalmente anticipamos que sucedería durante mucho tiempo. ¡Y aquí estamos! Esta es una pelea realmente sólida entre dos luchadores de acción que nunca han rechazado un desafío “. “Esta podría ser la última oportunidad para ambos luchadores”, dijo Joseph Markowski, EVP de DAZN. “Una victoria podría catapultar a cualquiera de los dos en una oportunidad por el título. Una pérdida podría significar que el final está cerca. Hay mucho en juego cuando Kovalev y Barrera entran al ring el 25 de abril “. En el evento coprincipal, Patrick Teixeira (31-1, 22 KOs) de Sau Paulo, Brasil, hará la primera defensa de su título mundial de peso mediano súper junior de la OMB contra el retador invicto Brian “El Boxi” Castaño (16-0-1 , 12 KOs) de Buenos Aires, Argentina en una batalla de 12 asaltos. “Estoy muy feliz y emocionado de defender mi título mundial por primera vez”, dijo Patrick Teixeira. “Trabajé muy duro para convertirme en campeón mundial, y no dejaré que nadie me quite eso. Sé que Castaño, como mi retador obligatorio, es duro y experimentado, pero mi equipo y yo estamos más que listos para ir a la guerra y ofrecer una gran actuación para todos los fanáticos en Fantasy Springs “. René “El Gemelo” Alvarado (32-8, 21 KOs) pondrá su título mundial súper pluma de la AMB en la línea contra Roger “The Kid” Gutiérrez (24-3-1, 20 KOs) de Maracaibo, Venezuela. Alvarado defenderá su título por primera vez después de quitárselo violentamente a Andrew “El Chango” Cancio en noviembre de 2019, mientras que Gutiérrez viene de una racha de cinco victorias que incluye una sorpresiva victoria por nocaut contra Eduardo “Rocky” Hernández. Chayaphon Moonsri (54-0, 18 KOs), el boxeador tailandés que actualmente cuenta con el récord invicto más impresionante en el deporte, defenderá su título mundial de peso mínimo del CMB contra Marco J. Rementizo (12-3, 9 KOs) de Misamis Oriental, Filipinas en una pelea de 12 asaltos. Félix “El Gemelo” Alvarado (35-2, 30 KOs) de Managua, Nicaragua defenderá su Campeonato Mundial de Peso Ligero IBF contra DeeJay Kriel (16-1-1, 8 KOs) de Boksburg, Sudáfrica en una batalla de 12 asaltos . Felix, que es el hermano gemelo de Rene, luchará por primera vez después de firmar con Golden Boy. El ex campeón mundial Alberto “Explosivo” Machado (22-2, 18 KOs) de San Juan, Puerto Rico buscará acercarse a su sueño de convertirse en un campeón mundial de dos divisiones cuando se enfrente a Cristian Báez (18-1, 17 KOs) de Caracas, Venezuela en un combate ligero de 10 asaltos. Diego De La Hoya (22-1, 10 KOs) de Mexicali, México y Manuel “Tino” Ávila (23-2-1, 8 KOs) de Fairfield, California se enfrentarán en un enfrentamiento de 10 asaltos entre dos competidores destacados de peso pluma. El contendiente de peso mediano recientemente firmado Shane Mosley Jr. (15-3, 9 KOs) de Pomona, California hará su debut en el Golden Boy en un ocho asaltos contra Abraham Cordero (13-5-21, 7 KOs) de Guadalajara, México. Héctor Valdez (12-0, 8 KOs) de Dallas, Texas, regresará en una pelea de peso súper gallo de ocho asaltos contra un oponente que pronto se anunciará. Kovalev vs. Barrera es una atracción especial de 12 asaltos en la división de peso crucero presentada por Golden Boy, Main Events y Krusher Promotions. El evento es patrocinado por Hennessy “Never Stop. Nunca conformarse.” El evento tendrá lugar el sábado 25 de abril en Fantasy Springs Resort Casino y se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. Las entradas para Kovalev vs Barrera saldrán a la venta el viernes 13 de marzo a las 10:00 a.m. PT. Los boletos tienen un precio de $ 65, $ 45 y $ 35. Los precios no incluyen las tarifas aplicables de la instalación y los cargos por servicio. Los boletos están disponibles en la taquilla del Fantasy Springs Resort Casino, llamando al 1-800-827-2946, o comprando en línea en www.fantasyspringsresort.com. Morrell-Allen se enfrentarán por el título interino de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaiman

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.