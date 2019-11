Morales-Gesta termina en empate técnico en Los Angeles Por Miguel Maravilla en ringside El peso ligero local Carlos “The Solution” Morales (19-4-4, 8 KOs) y Mercito “No Mercy” Gesta (32-3-3, 17 KOs) pelearon hasta un empate técnico en la sexta ronda en el Evento principal de Golden Boy DAZN Thursday Night Fights en el Belasco Theatre de Los Angeles. Fue un primer round táctico cuando Morales y Gesta se sintieron mutuamente, pero la acción se reanudó al final del round. Morales y Gesta pelearon a un ritmo rápido en el segundo round ya que ambos se golpearon fuertemente. Gesta atacó a Morales para comenzar el tercero mientras Morales mantenía la compostura y luego aterrizó una sólida mano derecha que detuvo el impulso de Gesta. Morales sufrió un corte en su ojo izquierdo al final del tercero. La sangre fluyó por el ojo de Morales en el cuarto, ya que parecía estar molestándolo, Gesta comenzó a apuntar al corte y la caja. El filipino salió atacando el cuerpo en el sexto pero Morales contuvo su propio disparo mientras la sangre continuaba fluyendo por el corte. Morales regresó a la esquina después de completar la ronda y no pudo continuar debido al corte en su ojo izquierdo mientras pasaban las tarjetas. Después de completar seis rounds, los jueces anotaron el combate 58-56 para Morales, como los otros dos jueces lo anotaron incluso 57-57. Conferencia de prensa de Harrision-Charlo en Los Angeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.