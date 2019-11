Maloney vence a Dharry por el cinturón interino de 115 libras de la AMB Por Ray Wheatley – World of Boxing El invicto WBA # 1, WBC # 5, IBF # 6 super mosca Andrew Moloney (21-0, 14 KOs) reclamó el título mundial vacante interino de la AMB con un emocionante TKO en el noveno round sobre el clasificado AMB # 5 Elton Dharry (24-6- 1, 14 KOs) el viernes por la noche en el Margaret Court Arena de Melbourne, Australia. Maloney tuvo la ventaja en los primeros cuatro rounds, pero fue sacudido en el round cinco y aguantando desesperadamente. El ojo derecho de Dharry se cerró en la sexta ronda y el médico de cabecera examinó el ojo al comienzo de la séptima, octava y novena ronda cuando la pelea finalmente se detuvo. El tiempo fue: 01. Resumen de la Convención de la AMB Morales-Gesta termina en empate técnico en Los Angeles

