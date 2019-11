Resumen de la Convención de la AMB Fotos: Majo Gómez / WBA La 98ª Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) esta semana fue un éxito total gracias a todo el trabajo realizado durante las reuniones para el futuro inmediato. Con invitados excepcionales y un gran ambiente, el departamento de la ciudad de Jiangxi fue sede de la AMB y estuvo lleno de boxeo durante varios días. Se realizaron varios foros y reuniones con el propósito de mejorar y hacer de este deporte una actividad mucho más justa para proteger a los boxeadores. Entre las decisiones tomadas en los últimos días, la Dirección definió varios temas importantes durante su asamblea plenaria. Entre los temas más importantes está el cambio en la designación de “Campeón en el recreo” a “Campeón inactivo”. Se establecerá una tarifa de sanción por el derecho a llamar a una Oferta de Bolsa y el boxeador inactivo no podrá solicitar una Oferta cuando regrese a la acción. Se decidió que los directores regionales deben presentar un plan de trabajo de tres años (2020-2021 y 2022), que debe incluir un KO Drugs y actividades de la recién aprobada Academia WBA. Los directores recibirán por correo el borrador del acuerdo aprobado en la convención para que estén al tanto de todo lo que se requiere en sus planes. En 2020 habrá tres reuniones de dirección, que se celebrarán en Medellín, Managua y África. Las fechas para estas reuniones se determinarán en los momentos que los miembros lo consideren necesario. El próximo calendario será muy importante en lo que respecta a los eventos y actividades, ya que la AMB comenzará a calentar el centenario en 2021. Diferentes eventos, como un KO Drugs en Nicaragua, servirán como preludio del Gran 2021 que le espera al cuerpo. También se crearon nuevos comités y equipos de trabajo en diversas áreas, incluidas las comunicaciones, para manejar las relaciones y eventos institucionales. Otro comité importante es el Comité de Calidad, que será responsable de evaluar las peleas propuestas y aprobadas para que sean lo más competitivas posible para evitar peligros en el ring para los luchadores. La AMB también sentó las bases para el boxeo amateur y buscará la mejor manera de contribuir al nuevo capítulo, con el objetivo de hacerlo de la manera más ordenada y con la experiencia de la mejor organización del planeta. La AMB deja a Fuzhou satisfecho y convencido de que la convención ha sido un gran éxito para mejorar y tener un 2020 de prosperidad y progreso para el boxeo en todas las áreas. Goulamirian KOs Watts en cuatro rounds y retiene titulo AMB en Francia Maloney vence a Dharry por el cinturón interino de 115 libras de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.