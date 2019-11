Goulamirian KOs Watts en cuatro rounds y retiene titulo AMB en Francia Fotos: Sumio Yamada El invicto súper campeón de peso crucero de la AMB, Arsen Goulamirian (25-0, 17 KOs) retuvo su título mundial con un nocaut en el cuarto round sobre Kane Watts (21-4, 13 KOs) clasificado el AMB # 11 el viernes por la noche en el Accor Hotel Arena en París, Francia.



Goulamirian se desprendió de Watts desde la campana de apertura. Después de la tercera ronda, el entrenador Abel Sánchez imploró a Goulamirian que “lo sacara de allí”. Goulamirian lo obligó momentos después al dejar caer a Watts para el conteo con un gancho izquierdo al cuerpo. El tiempo fue 1:08 de la cuarta ronda. Boesel KOs Fornling en 11 y gana el título interino de la AMB Resumen de la Convención de la AMB

